В Херсоні поліція встановила особу, підозрюваного в спробі підпалу будівлі синагоги
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В Херсоні сьогодні під час проведення масових заходів в парку “Слави” поліція встановила особу, підозрюваного в спробі підпалу будівлі синагоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.
“Сьогодні під час проведення масових заходів в парку „Слави“ поліцейські разом із співробітниками СБУ помітили двох молодих людей. Один із них зовнішньо був дуже схожий на підозрюваного з орієнтування — такий же одяг, тілобудова, тощо. Наразі з молодиком проводяться необхідні слідчі дії. Встановлюються усі обставини скоєння злочину”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомив начальник обласного главку поліції Олександр Прокудін, спроба підпалу двома чоловіками релігійної споруди була зафіксована відеокамерою, встановленою поблизу. Для розкриття злочину працівниками поліції був проведений величезний обсяг роботи, переглянуто безліч відеозаписів з камер, встановлених на вулицях міста.
“В результаті оперативники управління карного розшуку встановили маршрут руху підозрюваних до скоєння злочину та після цього”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Херсоні за фактом спроби підпалу будівлі іудейської релігійної общини відкрито провадження.
Як повідомлялося, 20 квітня вночі у Херсоні невідомий чоловік підпалив пляшку із горючою рідиною, кинув її на поріг будівлі іудейської релігійної общини.