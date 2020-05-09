В Херсоне полиция установила личность подозреваемого в попытке поджога здания синагоги

“Сегодня во время проведения массовых мероприятий в парке „Славы“ полицейские вместе с сотрудниками СБУ заметили двух молодых людей. Один из них внешне был очень похож на подозреваемого по ориентированию — такая же одежда, телосложение, и тому подобное. Сейчас с молодым человеком проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления”, — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник областного главка полиции Александр Прокудин, попытка поджога двумя мужчинами религиозного сооружения была зафиксирована видеокамерой, установленной поблизости. Для раскрытия преступления сотрудниками полиции был проведен огромный объем работы, просмотренно множество видеозаписей с камер, установленных на улицах города.

“В результате оперативники управления уголовного розыска установили маршрут движения подозреваемых к совершению преступления и после этого”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Херсоне по факту попытки поджога здания иудейской религиозной общины открыто производство.



Как сообщалось, 20 апреля ночью в Херсоне неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины.