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В Херсоні окупанти демонтують вишки стільникових даних та вивозять на Донеччину

В Херсоні окупанти демонтують вишки стільникових даних та вивозять на Донеччину

Київ • УНН

 • 163880 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що окупанти в тимчасово окупованому Херсоні демонтують вишки стільникових даних та вивозять на Донеччину, передає УНН.

Цитата

“На тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Як повідомили в оперативному командуванні “Південь”, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, лякає завданням ракетних ударів з боку ЗСУ, агітує за термінову евакуацію.

Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці і ринки.

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