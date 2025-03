В Канаді з рейок зійшов вантажний потяг

Інцидент стався в 30 км на схід від гори Маунт-Робсон. Два вагони частково скотилися з насипу в невелике озеро.

Зазначається, що склад належить компанії Canadian National Railway і не перевозив небезпечні речовини.

Постраждалих немає.

Наразі з'ясовуються причини аварії.

Нагадаємо, на початку вересня, на півдні канадської провінції Альберта з рейок зійшов потяг з хімікатами, внаслідок цієї події було оголошено евакуацію населення в радіусі двох кілометрів від місця інциденту.

At least one grain car is in Moose Lake. Tracks torn up as well. pic.twitter.com/fg8hP1gHhc

— Dónal O'Beirne (@DonoYEG) December 26, 2019