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В Канаді з рейок зійшов вантажний потяг

В Канаді з рейок зійшов вантажний потяг

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. У провінції Британська Колумбія, що в Канаді, 26 вагонів товарного потяга зійшли з рейок. Про це в четвер повідомив телеканал CTV, передає УНН.

Інцидент стався в 30 км на схід від гори Маунт-Робсон. Два вагони частково скотилися з насипу в невелике озеро.

Зазначається, що склад належить компанії Canadian National Railway і не перевозив небезпечні речовини.

Постраждалих немає.

Наразі з'ясовуються причини аварії.

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Нагадаємо, на початку вересня, на півдні канадської провінції Альберта з рейок зійшов потяг з хімікатами, внаслідок цієї події було оголошено евакуацію населення в радіусі двох кілометрів від місця інциденту.

At least one grain car is in Moose Lake. Tracks torn up as well. pic.twitter.com/fg8hP1gHhc

— Dónal O'Beirne (@DonoYEG) December 26, 2019

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