В Канаді з рейок зійшов вантажний потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У провінції Британська Колумбія, що в Канаді, 26 вагонів товарного потяга зійшли з рейок. Про це в четвер повідомив телеканал CTV, передає УНН.
Інцидент стався в 30 км на схід від гори Маунт-Робсон. Два вагони частково скотилися з насипу в невелике озеро.
Зазначається, що склад належить компанії Canadian National Railway і не перевозив небезпечні речовини.
Постраждалих немає.
Наразі з'ясовуються причини аварії.
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Нагадаємо, на початку вересня, на півдні канадської провінції Альберта з рейок зійшов потяг з хімікатами, внаслідок цієї події було оголошено евакуацію населення в радіусі двох кілометрів від місця інциденту.
At least one grain car is in Moose Lake. Tracks torn up as well. pic.twitter.com/fg8hP1gHhc— Dónal O'Beirne (@DonoYEG) December 26, 2019