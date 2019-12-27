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В Канаде сошел с рельсов грузовой поезд

В Канаде сошел с рельсов грузовой поезд

Киев  •  УНН

 • 13346 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В провинции Британская Колумбия, что в Канаде, 26 вагонов товарного поезда сошли с рельсов. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV, передает УНН.

Инцидент произошел в 30 км к востоку от горы Маунт-Робсон. Два вагона частично скатились с насыпи в небольшое озеро.

Отмечается, что состав принадлежит компании Canadian National Railway и не перевозил опасных веществ.

Пострадавших нет.

Сейчас выясняются причины аварии.

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Напомним, в начале сентября, на юге канадской провинции Альберта с рельсов сошел поезд с химикатами, в результате этого события была объявлена эвакуация населения в радиусе двух километров от места инцидента.

At least one grain car is in Moose Lake. Tracks torn up as well. pic.twitter.com/fg8hP1gHhc

— Dónal O’Beirne (@DonoYEG) December 26, 2019

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