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У Канаді зійшов з рейок потяг з хімікатами, оголошено евакуацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На півдні канадської провінції Альберта зійшов із колії поїзд з отруйними хімікатами. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC News.

З колії поблизу містечка Баронс зійшов 21 вагон та локомотив. Три вагони, які перевозили октан, дали течу, однак рятувальникам вдалося оперативно зупинити витік.

Зважаючи на вибухонебезпечність октану, місцева влада оголосила евакуацію населення в радіусі двох кілометрів від місця інциденту. Всього під евакуацію потрапило шість будинків, а також сусідні гольф курси та кемпінг.

Окрім цього, на кілька годин було перекрито рух автомобільною дорогою, що проходить поруч.

Рятувальники повністю очистили місцевість від пролитих хімічних розчинів, однак відновити рух залізницею досі не вдалося.

Нагадаємо, під час авіашоу в Канаді розбився літак.

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