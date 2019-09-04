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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 20079 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115209 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125979 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117345 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122704 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126784 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151841 просмотра

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В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами, объявлена эвакуация

В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами, объявлена эвакуация

Киев  •  УНН

 • 11041 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На юге канадской провинции Альберта сошел с колеи поезд с ядовитыми химикатами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC News.

С пути вблизи городка Баронс сошел 21 вагон и локомотив. Три вагона, которые перевозили октан, дали течь, однако спасателям удалось оперативно остановить утечку.

Учитывая взрывоопасность октана, местные власти объявили эвакуацию населения в радиусе двух километров от места инцидента. Всего в эвакуацию попало шесть домов, а также соседние гольф курсы и кемпинг.

Кроме этого, на несколько часов было перекрыто движение по автомобильной дороге, проходящей рядом.

Спасатели полностью очистили местность от пролитых химических растворов, однако восстановить движение по железной дороге до сих пор не удалось.

Напомним, во время авиашоу в Канаде разбился самолет.

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