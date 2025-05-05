У росії скаржаться на атаку БпЛА на москву, закрили аеропорт "Домодєдово"
Київ • УНН
Вночі 5 травня у Підмосков'ї було чутно вибухи, працювала ППО через атаку БпЛА. У московських аеропортах ввели план "Килим", обмежуючи польоти.
У росії скаржаться на атаку БпЛА. Зокрема, у Підмосков'ї у ніч проти 5 травня було чути вибухи, працювала протиповітряна оборона через фіксацію безпілотників, які начебто рухалися у бік столиці країни-агресора. Через це у московському аеропорту Домодєдово тимчасово обмежили приймання та відправлення літаків. Про це інформує УНН із посиланням на мера москви Сергія Собяніна, представника росавіації.
Деталі
У понеділок, 05 травня о 02:38 (за Київським часом) московський міський голова написав, що військовими нібито була "відбита атака чотирьох безпілотників, які летіли на москву".
На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події
Пізніше, о 03:10 представник росавіації поінформував, що для забезпечення безпеки польотів було введено тимчасові обмеження в аеропорту Домодєдово.
Повітряна гавань тимчасово не приймає та не відправляє авіарейси
"Екіпажі НД, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів – це пріоритет", - додали представники компанії.
Нагадаємо
Вранці 4 травня у московському аеропорту Внуково тимчасово обмежили приймання та відправлення літаків. За даними ЗМІ, у місті було введено план "Килим".