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В россии жалуются на атаку БпЛА на москву, закрыли аэропорт "Домодедово"

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Ночью 5 мая в Подмосковье были слышны взрывы, работала ПВО из-за атаки БпЛА. В московских аэропортах ввели план "Ковер", ограничивая полеты.

В россии жалуются на атаку БпЛА на москву, закрыли аэропорт "Домодедово"

В россии жалуются на атаку БпЛА. В частности, в Подмосковье в ночь на 5 мая были слышны взрывы, работала противовоздушная оборона из-за фиксации беспилотников, которые якобы двигались в сторону столицы страны-агрессора. Из-за этого в московском аэропорту Домодедово временно ограничили прием и отправку самолетов. Об этом информирует УНН со ссылкой на мэра москвы Сергея Собянина, представителя росавиации.

Детали

В понедельник, 05 мая в 02:38 (по Киевскому времени) московский городской голова написал, что военными якобы была "отбита атака четырех беспилотников, летевших на москву".

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

- говорится в заметке чиновника.

Позже, в 03:10 представитель росавиации проинформировал, что для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения в аэропорту Домодедово.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы

- предупредили в росавиации.

"Экипажи НД, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавили представители компании. 

Напомним

Утром 4 мая в московском аэропорту Внуково временно ограничили прием и отправку самолетов. По данным СМИ, в городе был введен план "Ковер".

Вита Зеленецкая

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