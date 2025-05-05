В россии жалуются на атаку БпЛА на москву, закрыли аэропорт "Домодедово"
Киев • УНН
Ночью 5 мая в Подмосковье были слышны взрывы, работала ПВО из-за атаки БпЛА. В московских аэропортах ввели план "Ковер", ограничивая полеты.
В россии жалуются на атаку БпЛА. В частности, в Подмосковье в ночь на 5 мая были слышны взрывы, работала противовоздушная оборона из-за фиксации беспилотников, которые якобы двигались в сторону столицы страны-агрессора. Из-за этого в московском аэропорту Домодедово временно ограничили прием и отправку самолетов. Об этом информирует УНН со ссылкой на мэра москвы Сергея Собянина, представителя росавиации.
Детали
В понедельник, 05 мая в 02:38 (по Киевскому времени) московский городской голова написал, что военными якобы была "отбита атака четырех беспилотников, летевших на москву".
На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия
Позже, в 03:10 представитель росавиации проинформировал, что для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения в аэропорту Домодедово.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы
"Экипажи НД, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавили представители компании.
Напомним
Утром 4 мая в московском аэропорту Внуково временно ограничили прием и отправку самолетов. По данным СМИ, в городе был введен план "Ковер".