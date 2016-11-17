В кафе на Херсонщині під час пожежі згоріла власниця
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Херсонщині вогнеборці ліквідували пожежу відразу на трьох об'єктах. В одному з них знайшли труп жінки - власниці кафе. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Херсонщини.
У Голопристанському районі загорілась будівля, де знаходилось кафе-бар, аптечний кіоск і магазин. До місця надзвичайної події відразу було направлено чергове відділення 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці невідкладно приступили до гасіння пожежі, що набула широкого розмаху.
Під час ліквідації пожежі в кафе–барі було виявлено обгоріле тіло власниці закладу 1947 р. н..
Причина смерті буде встановлена судово-медичною експертизою. Причина пожежі і збиток встановлюються.