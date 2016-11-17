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15 марта, 19:03 • 111027 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154683 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130325 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123399 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108654 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103463 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100085 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129496 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В кафе в Херсонской области во время пожара сгорела хозяйка

В кафе в Херсонской области во время пожара сгорела хозяйка

Киев • УНН

 • 8034 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Херсонской области пожарные ликвидировали пожар сразу на трех объектах. В одном из них нашли труп женщины - владелицы кафе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Херсонской области.

В Голопристанском районе загорелось здание, где находился кафе-бар, аптечный киоск и магазин. К месту чрезвычайного происшествия сразу было направлено дежурное отделение 8-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара, который приобрел широкий размах.

Во время ликвидации пожара в кафе-баре было обнаружено обгоревшее тело хозяйки заведения 1947 г.р.

Причина смерти будет установлена ​​судебно-медицинской экспертизой. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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