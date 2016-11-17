В кафе в Херсонской области во время пожара сгорела хозяйка

В Голопристанском районе загорелось здание, где находился кафе-бар, аптечный киоск и магазин. К месту чрезвычайного происшествия сразу было направлено дежурное отделение 8-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара, который приобрел широкий размах.

Во время ликвидации пожара в кафе-баре было обнаружено обгоревшее тело хозяйки заведения 1947 г.р.

Причина смерти будет установлена ​​судебно-медицинской экспертизой. Причина пожара и ущерб устанавливаются.