В Кабміні хочуть призначити голову Офісу євроінтеграції, якого не було останніх 1,5 року

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“Своєчасна та результативна інтеграція України з ЄС і НАТО потребує злагодженої роботи фахівців за різними напрямками. Критично важлива частина цієї роботи покладена на Урядовий офіс — від експертизи усіх проєктів нормативно-правових актів на відповідність праву ЄС до координації процесу адаптації законодавства. Близько двох років Урядовий офіс надзвичайно потребує доукомплектації штату, і, особливо, обрання сильного менеджера на посаду генерального директора”, — сказала Стефанішина.

Стефанішина зазначила, що за відсутності аналогічних за функціями державних структур чи міністерства, інституційно спроможний Урядовий офіс є чи не найважливішою опорою для роботи всієї урядової команди, особливо її, як Віцепрем’єра.

“А також основою реалізації моїх завдань щодо всебічної координації нашого європейського та євроатлантичного руху” — додала Стефанішина.

Також повідомляється, що урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції України здійснює організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. З 2019 року посада генерального директора Урядового офісу залишається вакантною, як і значна частина посад державних експертів.

Доповнення

4 березня цього року Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення конкурсів на посади державної служби, який повторно проголосували у Верховній Раді після вето Глави держави через питання повноважень виконувачів обов’язки міністрів.

Нагадаємо, Стефанішина займала посаду гендиректора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Вона покинула цю посаду восени 2019 року, а оголошений урядом кадровий конкурс не дав результату. А в січні 2020 року свою посаду покинула в.о керівника офісу Юлія Гаряча.