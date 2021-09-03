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В Ізраїлі виявили стародавню церкву, якій 1500 років

В Ізраїлі виявили стародавню церкву, якій 1500 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Археологи в Ізраїлі виявили Візантійську церкву, присвячену невідомому великомученику, якій 1500 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на Livescience.

Деталі

Церква виявлена за 24 км на північний захід від Єрусалиму. Відзначається, що в руїнах церкви знайшли написи грецькою мовою про те, що вона була присвячена "славетному мученику". Однак, ким була людина - не згадується.

Археологи відзначають наявність слідів іконоборства (навмисного знищення артефактів і зображень - ред.) Всередині церкви. На мозаїках були зображені тварини, але їх, з якихось причин стерли.

У той час, коли церква була побудована, Візантійська імперія контролювала Ізраїль. Напис всередині будівлі говорить, що вона перебувала під управлінням імператора Флавія Тіберія, який правив з 578 по 582 рік.

Пізніше, між 634 і 638 роками, ці території захопили арабські завойовники, але, як з'ясувалося, церква продовжувала існувати поки не була закинута в 10 столітті.

Ізраїльський археолог Беньямін Сторчан, заявив, що на початку свого існування в п'ятому столітті "Церква Славетного мученика" складалася з каплиці розташованої усередині печери.

Потім у шостому столітті її розширили до значних розмірів надземної церкви, прикрашеної мозаїкою. Після цього люди перетворили печеру в гробницю, в якій, можливо, зберігалися останки невідомого мученика.

Нагадаємо

У березні цього року ізраїльські археологи знайшли десятки нових фрагментів сувою Мертвого моря в "Печері страху" поблизу Іудейської пустелі.

У 2019 році співробітники Управління старовини Ізраїлю виявили під Єрусалимом один з найбільших селищ часів неоліту за всю історію розкопок. Поселення, що датується 200 століттям до н.е. було виявлено під час будівельних робіт з прокладання нового шосе на березі струмка Сорек, в районі Моци.

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