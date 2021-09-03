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В Израиле обнаружили древнюю церковь, которой 1500

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Археологи в Израиле обнаружили Византийскую церковь, посвященную неизвестному великомученику, которой 1,5 тысяч лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Livescience.

Детали

Церковь обнаружена в 24 км к юго-западу от Иерусалима. Отмечается, что в останках церкви нашли надписи на греческом языке о том, что она была посвящена "славному мученику". Однако, кем был человек - не упоминается.

Археологи отмечают наличие следов иконоборчества (преднамеренного уничтожения артефактов и изображений - ре.) внутри церкви. На мозаиках были изображены животные, но их, по каким-то причинам стерли.

В то время, когда церковь была построена, Византийская империя контролировала Израиль. Надпись внутри здания гласит, что она находилась под управлением императора Флавия Тиберия, который правил с 578 по 582 год.

Позже, между 634 и 638 годами, эти территории захватили арабские завоеватели, но как выяснилось, церковь продолжала существовать пока не была заброшена в 10 веке.

Израильский археолог Беньямин Сторчан, заявил, что в начале своего существования в пятом веке "Церковь Славного мученика" состояла из часовни расположенной внутри пещеры.

Потом в шестом веке ее расширили до внушительных размеров надземной церкви, украшенной мозаикой. После этого люди превратили пещеру в гробницу, в которой, возможно, хранились останки неизвестного мученика.

Напомним

В марте этого года израильские археологи нашли десятки новых фрагментов свитки Мертвого моря в “Пещере страха” вблизи Иудейской пустыне.

В 2019 году сотрудники Управления древностей Израиля обнаружили под Иерусалимом один из крупнейших поселков времен неолита за всю историю раскопок. Поселение, датируемое 200 веком до н.э. было обнаружено в ходе строительных работ по прокладке нового шоссе на берегу ручья Сорек, в районе Моцы.

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