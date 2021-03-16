Израильские археологи нашли новые свитки Мертвого моря
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Израильские археологи нашли десятки новых фрагментов свитки Мертвого моря в “Пещере страха” вблизи Иудейской пустыне. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Детали
Сегодня, 16 марта, на пресс-конференции власти Израиля обнародовали новое открытие местных археологов. Речь идет о найденных десятках фрагментов свитков Мертвого моря. Манускрипты нашли во время операции Израильского управления древностей в Иудейской пустыне, проведенной с целью выявления свитков и других артефактов.
Цитата
“Считается, что новые куски принадлежат к набору фрагментов пергамента, найденного на территории, известной как „Пещера ужаса“ — названа в честь 40 человеческих скелетов, найденных там при раскопках в 1960-х годах... Пещера расположена в отдаленном каньоне в Иудейской пустыне к югу от Иерусалима”, — пишет Associated Press.
Сообщается, что свитки Мертвого моря были спрятаны в пещере почти 1900 лет назад.
Напомним
Недавно, вблизи города Черноморск, были найдены останки вымершего вида носорога. Находку отдали в Музей на точное исследование.