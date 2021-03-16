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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 13834 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 25825 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Израильские археологи нашли новые свитки Мертвого моря

Израильские археологи нашли новые свитки Мертвого моря

Киев  •  УНН

 • 30989 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Израильские археологи нашли десятки новых фрагментов свитки Мертвого моря в “Пещере страха” вблизи Иудейской пустыне. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Сегодня, 16 марта, на пресс-конференции власти Израиля обнародовали новое открытие местных археологов. Речь идет о найденных десятках фрагментов свитков Мертвого моря. Манускрипты нашли во время операции Израильского управления древностей в Иудейской пустыне, проведенной с целью выявления свитков и других артефактов.

Цитата

“Считается, что новые куски принадлежат к набору фрагментов пергамента, найденного на территории, известной как „Пещера ужаса“ — названа в честь 40 человеческих скелетов, найденных там при раскопках в 1960-х годах... Пещера расположена в отдаленном каньоне в Иудейской пустыне к югу от Иерусалима”, — пишет Associated Press.

Сообщается, что свитки Мертвого моря были спрятаны в пещере почти 1900 лет назад.

Напомним

Недавно, вблизи города Черноморск, были найдены останки вымершего вида носорога. Находку отдали в Музей на точное исследование.

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