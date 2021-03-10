Поблизу Чорноморська було знайдено рештки доісторичної тварини

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Викладач спецдисциплін Чорноморського коледжу Олександр Макаренко нещодавно знайшов рештки доісторичної тварини. За словами одесита, кістки належать вимерлому виду носорогів — Coelodonta antiquitatis, проте це лише його припущення. Для точного визначення знахідки, він передав її вченим ОНУ ім. Мечникова.

Сам чоловік з дитинства захоплюється палеонтологією та геологією, каже, що це його хобі.

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“З дитинства я збирав камінчики, скам’янілі мушлі. Але коли у 2019 році почав працювати в Чорноморську, інтуїція шукача мене покликала на його схили і тут на мене чекав сюрприз. Для мене це як похід за грибами. Знахідки, що я знаходжу, відправляю до музеїв ОНУ ім.Мечникова”, — розповів він УНН.

Рештки носорога це не єдине, що відшукав чоловік. Переважно всі свої знахідки він відправляє в музеї, аби науковці змогли дослідити їх краще.

“Більшість з них зараз в музеях, науковці їх досліджують. В мене залишився лише дріб’язок. Та декілька зубів Гіппаріона яких я в п’ятницю планую передати також до музею”, — поділився він з кореспонентом.

Серед відшуканого, найбільш вражаючим Олександр вважає фрагмент лопатки великої викопної тварини у пісковиках.

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