Под Черноморском были найдены останки доисторического животного
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Одесской области, вблизи города Черноморск, были найдены останки древнего существа. Вероятно, это кости вымершего вида носорогов - Coelodonta antiquitatis. Находкой в соцсетях поделился палеонтолог-любитель Александр Макаренко, сообщает УНН.
Детали
Преподаватель спецдисциплин Черноморского колледжа Александр Макаренко недавно нашел останки доисторического животного. По словам одессита, кости принадлежат вымершему виду носорогов - Coelodonta antiquitatis, однако это лишь его предположение. Для точного определения находки, он передал ее ученым ОНУ им. Мечникова.
Сам мужчина с детства увлекается палеонтологией и геологией, говорит, что это его хобби.
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"С детства я собирал камешки, окаменелые ракушки. Но когда в 2019 году начал работать в Черноморске, интуиция искателя меня позвала на его склоны и здесь меня ждал сюрприз. Для меня это как поход за грибами. Находки, которые я нахожу, отправляю в музеи ОНУ Мечникова", - рассказал он УНН.
Останки носорога это не единственное, что нашел мужчина. Преимущественно все свои находки он отправляет в музеи, чтобы ученые смогли исследовать их лучше.
"Большинство из них сейчас в музеях, ученые их исследуют. У меня остался только мелочь. И несколько зубов гиппариона, которые я в пятницу планирую передать также в музей", - поделился он с кореспонентом.
Среди найденного, наиболее впечатляющим Александр считает фрагмент лопатки большой ископаемого животного в песчаниках.
Напомним
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