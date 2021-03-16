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Ізраїльські археологи знайшли нові сувої Мертвого моря

Ізраїльські археологи знайшли нові сувої Мертвого моря

Київ • УНН

 • 31008 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Ізраїльські археологи знайшли десятки нових фрагментів сувої Мертвого моря у “Печері жаху” поблизу Юдейської пустелі. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 16 березня, на прес-конференції влада Ізраїлю оприлюднила нове відкриття місцевих археологів. Йдеться про знайдені десятки фрагментів сувої Мертвого моря. Манускрипти відшукали під час операції Ізраїльського управління старожитностей у Юдейській пустелі, що була проведена з метою виявлення сувоїв та інших артефактів.

Цитата

“Вважається, що нові шматки належать до набору фрагментів пергаменту, знайденого на місцевості, відомій як „Печера жаху“ — названа на честь 40 людських скелетів, знайдених там під час розкопок у 1960-х роках... Печера розташована у віддаленому каньйоні в Іудейській пустелі на південь від Єрусалиму”, — пише Associated Press.

Повідомляється, що сувої Мертвого моря були заховані у печері майже 1900 років тому.

Нагадаємо

Нещодавно, поблизу міста Чорноморськ, було знайдено рештки вимерлого виду носорога. Знахідку віддали в Музей на точне дослідження.

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