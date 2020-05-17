В Ізраїлі сформували уряд з двома прем’єрами, які працюватимуть по черзі

73 депутати проголосували "за", 46 виступили проти. Міністри вже склали присягу.

Нагадаємо, уряд Нетаньягу сформували після багатомісячних переговорів на основі коаліційної угоди між партією "Лікуд" Нетаньягу та партією "Кахоль-Лаван" колишнього начальника Генштаба ізраїльської армії Бені Ганца.

Нетаньягу очолює "Лікуд" з 2006 року, а посаду прем'єра обіймає з 2009-го. У березні його партія здобула 58 місць у парламенті. При цьому для формування уряду необхідний 61 голос. Це були треті вибори за рік: у квітні 2019 року "Лікуд" та "Кахоль-Лаван" здобули по 35 місць у парламенті, у вересні "Кахоль-Лаван" отримала 33 місця в парламенті, а "Лікуд" – 32.