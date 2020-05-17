В Израиле сформировали правительство с двумя премьерами, которые будут работать по очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Кнессет Израиля сформировал правительство с дома премьерами. Нетаньяху и Бени Ганц будут по очереди занимать должность главы правительства на срок 18 месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
73 депутата проголосовали "за", 46 выступили против. Министры уже приняли присягу.
Напомним, правительство Нетаньяху сформировали после многомесячных переговоров на основе коалиционного соглашения между партией "Ликуд" Нетаньяху и партией "Кахоль-Лаван" бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца.
Нетаньяху возглавляет "Ликуд" с 2006 года, а пост премьера занимает с 2009 года. В марте его партия получила 58 мест в парламенте. При этом для формирования правительства необходим 61 голос. Это были третьи выборы за год: в апреле 2019 года "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" получили по 35 мест в парламенте, в сентябре "Кахоль-Лаван" получила 33 места в парламенте, а "Ликуд" - 32.