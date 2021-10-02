В Ізраїлі більше не буде списку “червоних” країн

Деталі

Рішення, скасувати список “червоних” країн, для польоту в які потрібен спеціальний дозвіл комісії з виняткових випадків, набуде чинності 4 жовтня.

Останнім часом в цьому списку було всього три країни: Болгарія, Бразилія і Туреччина. Вакциновані ізраїльтяни, які повернулися додому з цих країн, повинні будуть пройти тест на коронавірус в аеропорту і, якщо результат буде негативним, їм не доведеться дотримуватися карантину.

Доповнення

Згідно з новими правилами “зеленого стандарту”, які вступають в силу 3 жовтня, щепленим вважається особа, яка отримала три порції вакцини Pfizer проти коронавірусу, не менше ніж через тиждень після отримання третьої дози; а також особа, яка отримала дві порції вакцини Pfizer проти коронавірусу, не менше ніж через тиждень після отримання другої дози і не більше ніж через півроку після отримання другої дози. У разі вакцинації вакциною Moderna для отримання статусу щепленого повинно пройти не менше двох тижнів після отримання другої дози вакцини.

Нагадаємо

Посольство України у Ізраїлі оновило інформацію щодо порядку в’їзду громадян України у державу в період пандемії COVID-19 у зв’язку з уведенням компетентними органами Ізраїля деяких змін до порядку в’їзду іноземних громадян.