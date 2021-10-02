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В Израиле больше не будет списка "красных" стран

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Кабинет министров Израиля проголосовал за то, чтобы исключить Турцию, Болгарию и Бразилию из списка стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Таким образом, в “красном” списке не осталось ни одной страны, информирует УНН со ссылкой на Newsru.co.il.

Детали

Решение, отменить список “красных” стран, для полета в которые требуется специальное разрешение комиссии по исключительных случаев, вступит в силу 4 октября.

В последнее время в этом списке было всего три страны: Болгария, Бразилия и Турция. Вакцинированы израильтяне, которые вернулись домой из этих стран, должны будут пройти тест на коронавирус в аэропорту и, если результат будет отрицательным, им не придется соблюдать карантин.

Дополнение

Согласно новым правилам “зеленого стандарта”, которые вступают в силу 3 октября, привитым считается лицо, получившее три порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения третьей дозы а также лицо, получившее две порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения второй дозы и не более чем через полгода после получения второй дозы. В случае вакцинации вакциной Moderna для получения статуса привитого должно пройти не менее двух недель после получения второй дозы вакцины.

Напомним

Посольство Украины в Израиле обновило информацию о порядке въезда граждан Украины в государство в период пандемии COVID-19 в связи с введением компетентными органами Израиля некоторые изменения в порядок въезда иностранных граждан.

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