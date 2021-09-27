Ізраїль змінив правила в’їзду для іноземців: що потрібно знати

ukru
19:38 • 78385 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 102613 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 162759 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 145839 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147623 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159133 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176711 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149977 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159151 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176003 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154365 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125994 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120134 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138010 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 96475 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 162759 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154365 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252238 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248531 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376862 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54634 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64657 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62870 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98805 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109776 перегляди
Актуальне
Ізраїль змінив правила в’їзду для іноземців: що потрібно знати

Ізраїль змінив правила в’їзду для іноземців: що потрібно знати

Київ • УНН

 • 45541 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Посольство України у Ізраїлі оновило інформацію щодо порядку в’їзду громадян України у державу в період пандемії COVID-19 у зв’язку з уведенням компетентними органами Ізраїля деяких змін до порядку в’їзду іноземних громадян, пише УНН.

Деталі

Так, повідомляється, що іноземні громадяни, які бажають в’їхати до Держави Ізраїль, повинні заздалегідь подати заявку на в’їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання іноземця або до Управління з питань народонаселення та імміграції. Підстави, за якими особа може отримати відповідний дозвіл, оприлюднені на сайті ізраїльського уряду.

Для отримання дозволу також вимагається діючий медичний страховий поліс, який покриває видатки на випадок захворювання на COVID-19.

За даними посольства, отримання дозволу на в’їзд в Ізраїль, навіть за наявності сертифікату вакцинації та ПЛР тестів, не звільняє від вимог самоізоляції.

Пройти самоізоляцію повинні усі невакциновані особи, які в’їжджають в Ізраїль. Особи, які були вакциновані або перехворіли COVID — 19 за кордоном (тобто, не в Ізраїлі) також повинні пройти самоізоляцію. Тривалість самоізоляції становить 14 днів.

Самоізоляція може бути скорочена до 7 днів за умови, якщо пасажир отримав перший негативний ПЛР тест при в’їзді в Ізраїль, а також другий негативний ПЛР тест на сьомий день самоізоляції.

Для отримання дозволу на в’їзд вимагається і негативний ПЛР тест, зроблений за 72 години до прибуття в Ізраїль. Після прибуття до Ізраїлю необхідно пройти додатковий ПЛР тест. Вимога поширюватиметься також на тих, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або документ про одужання від COVID-19.

З детальною інформацією щодо правил в’їзду на територію Держави Ізраїль можна ознайомитись на сайті Посольства України.

Додамо

Минулого тижня в Україні перестала діяти норма, за якою іноземці, що знаходяться в країні в транзитному режимі і повинні залишити державу протягом 48 годин мали проходити самоізоляцію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами