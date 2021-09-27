Ізраїль змінив правила в’їзду для іноземців: що потрібно знати

Деталі

Так, повідомляється, що іноземні громадяни, які бажають в’їхати до Держави Ізраїль, повинні заздалегідь подати заявку на в’їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання іноземця або до Управління з питань народонаселення та імміграції. Підстави, за якими особа може отримати відповідний дозвіл, оприлюднені на сайті ізраїльського уряду.

Для отримання дозволу також вимагається діючий медичний страховий поліс, який покриває видатки на випадок захворювання на COVID-19.

За даними посольства, отримання дозволу на в’їзд в Ізраїль, навіть за наявності сертифікату вакцинації та ПЛР тестів, не звільняє від вимог самоізоляції.

Пройти самоізоляцію повинні усі невакциновані особи, які в’їжджають в Ізраїль. Особи, які були вакциновані або перехворіли COVID — 19 за кордоном (тобто, не в Ізраїлі) також повинні пройти самоізоляцію. Тривалість самоізоляції становить 14 днів.

Самоізоляція може бути скорочена до 7 днів за умови, якщо пасажир отримав перший негативний ПЛР тест при в’їзді в Ізраїль, а також другий негативний ПЛР тест на сьомий день самоізоляції.

Для отримання дозволу на в’їзд вимагається і негативний ПЛР тест, зроблений за 72 години до прибуття в Ізраїль. Після прибуття до Ізраїлю необхідно пройти додатковий ПЛР тест. Вимога поширюватиметься також на тих, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або документ про одужання від COVID-19.

З детальною інформацією щодо правил в’їзду на територію Держави Ізраїль можна ознайомитись на сайті Посольства України.

Додамо

Минулого тижня в Україні перестала діяти норма, за якою іноземці, що знаходяться в країні в транзитному режимі і повинні залишити державу протягом 48 годин мали проходити самоізоляцію.