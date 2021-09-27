Израиль изменил правила въезда для иностранцев: что нужно знать

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114939 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 128074 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 111619 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 110193 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 139041 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121900 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161860 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143277 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179644 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172997 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 46518 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 51129 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 83030 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 41759 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 31256 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 128077 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 139043 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304657 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 271446 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 256263 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 114940 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121513 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161860 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 119089 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118663 просмотра
Актуальное
Израиль изменил правила въезда для иностранцев: что нужно знать

Израиль изменил правила въезда для иностранцев: что нужно знать

Киев  •  УНН

 • 45528 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Посольство Украины в Израиле обновило информацию о порядке въезда граждан Украины в государство в период пандемии COVID-19 в связи с введением компетентными органами Израиля некоторые изменения в порядок въезда иностранных граждан, пишет УНН.

Детали

Так, сообщается, что иностранные граждане, желающие въехать в Государство Израиль, должны заранее подать заявку на въезд в Израиль в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции. Основания, по которым лицо может получить соответствующее разрешение, размещены на сайте израильского правительства.

Для получения разрешения также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

По данным посольства, получение разрешения на въезд в Израиль, даже при наличии сертификата вакцинации и ПЦР тестов, не освобождает от требований самоизоляции.

Пройти самоизоляцию должны все вакцинированные лица, въезжающие в Израиль. Лица, которые были вакцинированы или переболели COVID — 19 за рубежом (т.е. не в Израиле) также должны пройти самоизоляцию. Продолжительность самоизоляции составляет 14 дней.

Самоизоляция может быть сокращена до 7 дней при условии, если пассажир получил первый отрицательный ПЦР тест при въезде в Израиль, а также второй отрицательный ПЦР тест на седьмой день самоизоляции.

Для получения разрешения на въезд требуется и отрицательный ПЦР тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль. По прибытии в Израиль необходимо пройти дополнительный ПЦР тест. Требование распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19.

С подробной информацией о правилах въезда на территорию государства Израиль можно ознакомиться на сайте Посольства Украины.

Добавим

На прошлой неделе в Украине перестала действовать норма, по которой иностранцы, которые находятся в стране в транзитном режиме и должны покинуть государство в течение 48 часов должны были проходить самоизоляцию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы