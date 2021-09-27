Израиль изменил правила въезда для иностранцев: что нужно знать
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Посольство Украины в Израиле обновило информацию о порядке въезда граждан Украины в государство в период пандемии COVID-19 в связи с введением компетентными органами Израиля некоторые изменения в порядок въезда иностранных граждан, пишет УНН.
Детали
Так, сообщается, что иностранные граждане, желающие въехать в Государство Израиль, должны заранее подать заявку на въезд в Израиль в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции. Основания, по которым лицо может получить соответствующее разрешение, размещены на сайте израильского правительства.
Для получения разрешения также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.
По данным посольства, получение разрешения на въезд в Израиль, даже при наличии сертификата вакцинации и ПЦР тестов, не освобождает от требований самоизоляции.
Пройти самоизоляцию должны все вакцинированные лица, въезжающие в Израиль. Лица, которые были вакцинированы или переболели COVID — 19 за рубежом (т.е. не в Израиле) также должны пройти самоизоляцию. Продолжительность самоизоляции составляет 14 дней.
Самоизоляция может быть сокращена до 7 дней при условии, если пассажир получил первый отрицательный ПЦР тест при въезде в Израиль, а также второй отрицательный ПЦР тест на седьмой день самоизоляции.
Для получения разрешения на въезд требуется и отрицательный ПЦР тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль. По прибытии в Израиль необходимо пройти дополнительный ПЦР тест. Требование распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19.
С подробной информацией о правилах въезда на территорию государства Израиль можно ознакомиться на сайте Посольства Украины.
Добавим
На прошлой неделе в Украине перестала действовать норма, по которой иностранцы, которые находятся в стране в транзитном режиме и должны покинуть государство в течение 48 часов должны были проходить самоизоляцию.