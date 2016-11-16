В Івано-Франківську судитимуть правоохоронця, якого звинувачують у покриванні наркотрафіку
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні в Івано-Франківському міському суді відбудеться розгляд справи, згідно якої екс-начальника оперативно-пошукового відділу в Івано-Франківській області міжрегіонального управління департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції звинувачують у покриванні контрабанди наркотиків в Україну. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар Івано-Франківського міського суду.
Нагадаємо, у квітні 2016 року СБ України перекрила потужний канал поставок з країн ЄС пігулок з вмістом наркотичних речовин. Під час досудового слідства правоохоронці встановили причетність до наркобізнесу працівників оперативно-пошукового відділу в Івано-Франківській області міжрегіонального Управління Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.
Під час обшуків у службових приміщеннях та за місцем проживання поліцейських співробітники спецслужби виявили наркотичні засоби та значні суми у валюті. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України.