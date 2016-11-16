В Ивано-Франковске будут судить правоохранителя, обвиняемого в покрытии наркотрафика

Напомним, в апреле 2016 года СБ Украины перекрыла мощный канал поставок из стран ЕС таблеток с содержанием наркотических веществ. Во время досудебного следствия правоохранители установили причастность к наркобизнесу работников оперативно-поискового отдела в Ивано-Франковской области межрегионального Управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.

Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства полицейских сотрудники спецслужбы обнаружили наркотические средства и значительные суммы в валюте. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины.