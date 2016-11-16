В Ивано-Франковске будут судить правоохранителя, обвиняемого в покрытии наркотрафика
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня в Ивано-Франковском городском суде состоится рассмотрение дела, согласно которому экс-начальника оперативно-поискового отдела в Ивано-Франковской области межрегионального управления департамента противодействия наркопреступности Нацполиции обвиняют в покрытии контрабанды наркотиков в Украину. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь Ивано-Франковского городского суда.
Напомним, в апреле 2016 года СБ Украины перекрыла мощный канал поставок из стран ЕС таблеток с содержанием наркотических веществ. Во время досудебного следствия правоохранители установили причастность к наркобизнесу работников оперативно-поискового отдела в Ивано-Франковской области межрегионального Управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.
Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства полицейских сотрудники спецслужбы обнаружили наркотические средства и значительные суммы в валюте. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины.