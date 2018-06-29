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В Івано-Франківській області блискавка травмувала двох жінок

В Івано-Франківській області блискавка травмувала двох жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Двоє жінок в Івано-Франківській області отримали травми через удар блискавки. Про це УНН повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

"28 червня близько 21:00 у с. Глибоке Богородчанського району внаслідок попадання удару блискавки було травмовано двох жінок 1984 і 1993 років народження", – йдеться в повідомленні.

Попередньо, гроза застала жінок, коли вони перебували на вулиці. Вони вирішили заховатися у будинку. Саме у цю будівлю потрапила блискавка.

Потерпілих жінок у стані середньої тяжкості госпіталізували до Богородчанської центральної районної лікарні.

Нагадаємо, у Дніпропетровської області жінку вразило струмом на власному подвір'ї, внаслідок чого вона померла. 

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