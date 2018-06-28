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У Дніпропетровській області жінку вбило струмом на власному подвір'ї

У Дніпропетровській області жінку вбило струмом на власному подвір'ї

Київ • УНН

 • 11136 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Жінку вразило струмом на власному подвір'ї у селищі Адамівка Дніпропетровської області, внаслідок чого вона померла. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.

"28 червня о 9:40 до Служби порятунку "101" від співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Поштовій селища Адамівка Верхньодніпровського району жінку вбило струмом на власному подвір'ї", – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, під час негоди стався обрив електродротів на вводі до приватного будинку. Коли власниця будинку вийшла на двір перевірити, що трапилося, її вдарило струмом. У результаті жінка віком близько 40 років загинула.

Підрозділи ДСНС не залучалися. Співробітники правоохоронних органів з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, чоловіка у Вінницькій області вразила блискавка, коли він випасав худобу. 

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