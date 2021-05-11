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В Італії розслідують погрози президенту республіки: під слідством більше 10 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Щонайменше 11 людей стали фігурантами розслідування прокуратури Риму за фактом образ і погроз, яких зазнав президент Італії Серджо Маттарелла в соціальних мережах. Як вказує у вівторок агентство Adnkronos, вони підозрюються в посяганні на честь і підриві престижу глави держави, а також в підбурюванні до скоєння злочину, пише УНН.

В Італії розслідують погрози президенту республіки: під слідством більше 10 осіб

Деталі

Як уточнює агентство, всім підозрюваним від 44 до 65 років. Йдеться про низку публікацій, які були розміщені в соціальних мережах в період з квітня 2020 року по лютий 2021 року — в Італії в цей час діяли суворі санітарні обмеження для стримування поширення коронавірусу. Правоохоронні органи провели обшуки, в результаті яких вилучили мобільні пристрої і персональні комп’ютери. В ході розслідування було встановлено, що деякі з підозрюваних дотримувалися крайніх правих переконань, зазначає Adnkronos.

Раніше

Це вже не перше розслідування італійських правоохоронних органів у справі про погрози глави державі. У 2018 році прокуратура міста Палермо (острів Сицилія) вела слідство стосовно 39 осіб, які поширювали погрози на адресу Серджо Маттарелла в Facebook.

У травні того року Маттарелла вів складний процес формування уряду, який згодом було утворено через рекордні 90 днів після парламентських виборів 4 березня 2018 року.

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