В Италии расследуют угрозы президенту республики: под следствием более 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. По меньшей мере 11 человек стали фигурантами расследования прокуратуры Рима по факту оскорблений и угроз, которым подвергся президент Италии Серджо Маттарелла в социальных сетях. Как указывает во вторник агентство Adnkronos, они подозреваются в посягательстве на честь и подрыве престижа главы государства, а также в подстрекательстве к совершению преступления, пишет УНН.
Детали
Как уточняет агентство, всем подозреваемым от 44 до 65 лет. Речь идет о ряде публикаций, которые были размещены в социальных сетях в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года — в Италии в это время действовали строгие санитарные ограничения для сдерживания распространения коронавируса. Правоохранительные органы провели обыски, в результате которых изъяли мобильные устройства и персональные компьютеры. В ходе расследования было установлено, что некоторые из подозреваемых придерживались крайне правых убеждений, отмечает Adnkronos.
Ранее
Это уже не первое расследование итальянских правоохранительных органов по делу об угрозах главе государства. В 2018 году прокуратура города Палермо (остров Сицилия) вела следствие в отношении 39 человек, распространявших угрозы в адрес Серджо Маттареллы в Facebook.
В мае того года Маттарелла вел сложный процесс формирования правительства, которое впоследствии было образовано спустя рекордные 90 дней после парламентских выборов 4 марта 2018 года.