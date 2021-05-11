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В Италии расследуют угрозы президенту республики: под следствием более 10 человек

Киев • УНН

 • 14579 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. По меньшей мере 11 человек стали фигурантами расследования прокуратуры Рима по факту оскорблений и угроз, которым подвергся президент Италии Серджо Маттарелла в социальных сетях. Как указывает во вторник агентство Adnkronos, они подозреваются в посягательстве на честь и подрыве престижа главы государства, а также в подстрекательстве к совершению преступления, пишет УНН.

В Италии расследуют угрозы президенту республики: под следствием более 10 человек

Детали

Как уточняет агентство, всем подозреваемым от 44 до 65 лет. Речь идет о ряде публикаций, которые были размещены в социальных сетях в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года — в Италии в это время действовали строгие санитарные ограничения для сдерживания распространения коронавируса. Правоохранительные органы провели обыски, в результате которых изъяли мобильные устройства и персональные компьютеры. В ходе расследования было установлено, что некоторые из подозреваемых придерживались крайне правых убеждений, отмечает Adnkronos.

Ранее

Это уже не первое расследование итальянских правоохранительных органов по делу об угрозах главе государства. В 2018 году прокуратура города Палермо (остров Сицилия) вела следствие в отношении 39 человек, распространявших угрозы в адрес Серджо Маттареллы в Facebook.

В мае того года Маттарелла вел сложный процесс формирования правительства, которое впоследствии было образовано спустя рекордные 90 дней после парламентских выборов 4 марта 2018 года.

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