В Іспанії стався вибух на хімічному заводі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Валенсії в місті Патерна стався вибух на хімічному заводі, внаслідок чого постраждав чоловік, передає УНН з посиланням на El Mundo.
Вибух стався на заводі Indukern о близько 9:15 за місцевим часом під час того, як працівник заводу переливав хімічні продукти. 27-річний чоловік отримав опіки та був доставлений до лікарні.
Через велику хмару чорного диму у розташованих поблизу школах призупинили навчання. На місці пожежі працюють рятувальники.
Жителям міста через дим рекомендували залишатися у будинках та закрити двері і вікна.
Як повідомляв УНН, близько 20 осіб загинули і 38 отримали поранення внаслідок вибуху біля Верховного суду в Кабулі.