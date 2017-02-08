В Испании произошел взрыв на химическом заводе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Валенсии в городе Патерна произошел взрыв на химическом заводе, в результате чего пострадал человек, передает УНН со ссылкой на El Mundo.
Взрыв произошел на заводе Indukern в около 9:15 по местному времени во время того, как работник завода переливал химические продукты. 27-летний мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу.
Из-за большого облака черного дыма в близлежащих школах приостановили обучение. На месте пожара работают спасатели.
Жителям города из-за дыма рекомендовали оставаться в домах и закрыть двери и окна.
Как сообщал УНН, около 20 человек погибли и 38 получили ранения в результате взрыва возле Верховного суда в Кабуле.