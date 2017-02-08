В Испании произошел взрыв на химическом заводе

Взрыв произошел на заводе Indukern в около 9:15 по местному времени во время того, как работник завода переливал химические продукты. 27-летний мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу.

Из-за большого облака черного дыма в близлежащих школах приостановили обучение. На месте пожара работают спасатели.

Жителям города из-за дыма рекомендовали оставаться в домах и закрыть двери и окна.

Как сообщал УНН, около 20 человек погибли и 38 получили ранения в результате взрыва возле Верховного суда в Кабуле.