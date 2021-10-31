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В Іспанії поновили забіги биків: перший же закінчився смертю

Київ • УНН

 • 27526 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Традиційний фестиваль енсьєрро в Іспанії закінчився смертю одного з учасників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Heraldo.

В Іспанії поновили забіги биків: перший же закінчився смертю

Деталі

За даними муніципальних джерел, 55-річний чоловік помер цієї суботи в Онді (Кастельон) під час фестивалю забігу биків.

Відомо, що учасник, уродженець Ла-Валь, отримав поранення в стегнову артерію та втратив багато крові. Чоловіка госпіталізували до лікарні Ла Плана, проте у медичному центрі він помер.

Це перший смертельний випадок після відновлення забігів биків після ослаблення в Іспанії коронавірусних обмежень. У зв'язку з трагічним інцидентом подальші заходи були скасовані.

Додамо

Енсьєрро відомий тим, що полягає у втечі від спеціально випущених биків, корів або телят.

Нагадаємо

Через пандемію коронавірусу в Іспанії два роки поспіль скасовували відомий фестиваль забігу биків.

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