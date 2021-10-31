В Іспанії поновили забіги биків: перший же закінчився смертю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Традиційний фестиваль енсьєрро в Іспанії закінчився смертю одного з учасників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Heraldo.
Деталі
За даними муніципальних джерел, 55-річний чоловік помер цієї суботи в Онді (Кастельон) під час фестивалю забігу биків.
Відомо, що учасник, уродженець Ла-Валь, отримав поранення в стегнову артерію та втратив багато крові. Чоловіка госпіталізували до лікарні Ла Плана, проте у медичному центрі він помер.
Це перший смертельний випадок після відновлення забігів биків після ослаблення в Іспанії коронавірусних обмежень. У зв'язку з трагічним інцидентом подальші заходи були скасовані.
Додамо
Енсьєрро відомий тим, що полягає у втечі від спеціально випущених биків, корів або телят.
Нагадаємо
Через пандемію коронавірусу в Іспанії два роки поспіль скасовували відомий фестиваль забігу биків.