В Испании возобновили забеги быков: первый же закончился смертью

Детали

По данным муниципальных источников, 55-летний мужчина скончался в эту субботу в Онди (Кастельон) во время фестиваля забега быков.

Известно, что участник, уроженец Ла-Валь, получил ранение в бедренную артерию и потерял много крови. Мужчину госпитализировали в больницу Ла Плана, однако в медицинском центре он скончался.

Это первый смертельный случай после возобновления забегов быков после ослабления коронавирусных ограничений в Испании. В связи с трагическим инцидентом дальнейшие мероприятия были отменены.

Добавим

Энсьеро известен тем, что заключается в бегстве от специально выпущенных быков, коров или телят.

Напомним

Из-за пандемии коронавируса в Испании два года подряд отменяли известный фестиваль забега быков.