В Испании возобновили забеги быков: первый же закончился смертью
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Традиционный фестиваль энсьерро в Испании завершился смертью одного из участников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Heraldo.
Детали
По данным муниципальных источников, 55-летний мужчина скончался в эту субботу в Онди (Кастельон) во время фестиваля забега быков.
Известно, что участник, уроженец Ла-Валь, получил ранение в бедренную артерию и потерял много крови. Мужчину госпитализировали в больницу Ла Плана, однако в медицинском центре он скончался.
Это первый смертельный случай после возобновления забегов быков после ослабления коронавирусных ограничений в Испании. В связи с трагическим инцидентом дальнейшие мероприятия были отменены.
Добавим
Энсьеро известен тем, что заключается в бегстве от специально выпущенных быков, коров или телят.
Напомним
Из-за пандемии коронавируса в Испании два года подряд отменяли известный фестиваль забега быков.