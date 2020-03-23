В Іспанії кількість смертей від COVID-19 зросла до 2182 випадків

КИЇВ. 23 березня. УНН. В Іспанії кількість померлих від коронавірусу в країні збільшилася на 462 людини за добу і становить 2182 людини. Кількість інфікованих в країні зросла до 33 089 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Pais.