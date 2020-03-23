В Іспанії кількість смертей від COVID-19 зросла до 2182 випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Іспанії кількість померлих від коронавірусу в країні збільшилася на 462 людини за добу і становить 2182 людини. Кількість інфікованих в країні зросла до 33 089 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Pais.
"В Іспанії вже зареєстровано 33 089 випадків коронавірусу, тобто на 4 517 випадків більше, ніж днем раніше цієї неділі, що представляє собою збільшення приблизно на 16%", - пишуть у виданні.
Також повідомляється, що кількість померлих від коронавірусу в країні збільшилася на 462 людини за добу і становить 2182 людини.
На даний момент не можна сказати, чи досягла піку епідемія в країні, вважають в міністерстві охорони здоров'я.
Нагадаємо, що китайський експерт з інфекційних хвороб Чжан Веньхун вважає, що Європа повинна відмовитися від ідеї, що пандемія COVID-19 скоро закінчиться, і замість цього підготуватися до "битви", яка може тривати до двох років.