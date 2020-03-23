В Испании количество смертей от COVID-19 выросло до 2182 случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Испании число умерших от коронавируса в стране увеличилось на 462 человека за сутки и составляет 2182 человека. Количество инфицированных в стране выросло до 33 089 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.
“В Испании уже зарегистрировано 33 089 случаев коронавируса, то есть на 4 517 случаев больше, чем днем ранее в это воскресенье, что представляет собой увеличение примерно на 16%”, — пишут в издании.
Также сообщается, что число умерших от коронавируса в стране увеличилось на 462 человека за сутки и составляет 2182 человека.
На данный момент нельзя сказать, достигла ли пика эпидемия в стране, считают в министерстве здравоохранения.
Напомним, что китайский эксперт по инфекционным болезням Чжан Веньхун считает, что Европа должна отказаться от идеи, что пандемия COVID-19 скоро закончится, и вместо этого подготовиться к “битве”, которая может длиться до двух лет.