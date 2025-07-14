В Ірландії почалися розкопки на місці масового поховання дітей

Розкопки розпочалися у понеділок на місці масового поховання у колишньому будинку матері та дитини на заході Ірландії, де, імовірно, знаходяться останки сотень немовлят та дітей молодшого віку, пише УНН з посиланням на AFP.

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Заплановане дворічне розслідування ірландськими та іноземними експертами в Туамі відбувається більш ніж через десять років після того, як історик-аматор вперше виявив там докази масового поховання.

Під час наступних контрольних розкопок 2016-2017 років було виявлено значну кількість дитячих останків у покинутому підземному септику на цьому місці, яке зараз знаходиться на території житлового комплексу.

Католицькі черниці керували там так званим закладом "матері та дитини" між 1925 і 1961 роками, де проживали жінки, які завагітніли поза шлюбом і були відкинуті своїми сім'ями.

Після народження деякі діти жили в будинках матері та дитини, але багато хто був відданий на усиновлення в межах системи, яка часто передбачала спільну роботу церкви та держави.

Ці репресивні та женоненависницькі установи, що діяли по всій країні, деякі з яких закрилися лише в 1998 році, є темним розділом в історії колись переважно католицької та соціально консервативної Ірландії, зазначає вижання.

Шестирічне розслідування, розпочате після перших знахідок у Туамі, показало, що за 76 років через 18 таких притулків пройшли 56 000 незаміжніх жінок та 57 000 дітей.

Також було зроблено висновок про те, що у різних державних та католицьких притулках по всій країні померло 9000 дітей.

Виявлені записи свідчать про те, що за десятиліття його існування у притулку Туама померло до 796 немовлят та дітей молодшого віку.

Територія притулку залишилася практично незайманою після того, як у 1972 році притулок був знесений, і на його місці звели житловий будинок.

Розкопки включатимуть ексгумацію, аналіз, ідентифікацію, якщо це можливо, та повторне поховання знайдених останків, повідомив його директор Деніел Максвіні на нещодавній пресконференції в Туамі.

Дослідження місцевого історика Кетрін Корлес показало, що тіла, імовірно, були поміщені в покинутий септик, виявлений в 1975 році, що стало приводом для державного розслідування, яке розкрило всю суть скандалу, пов'язаного з будинками. У складених нею державних свідоцтвах про смерть зазначено, що причиною смерті були різні захворювання - від туберкульозу та судом до кору та кашлюку.

За словами Максвіні, зразки ДНК вже були зібрані приблизно у 30 родичів, і в найближчі місяці цей процес буде розширено для збору якомога більшої кількості генетичних доказів.

По периметру зони розкопок встановлено огорожу заввишки 2,4 метри. Зона також знаходиться під цілодобовим наглядом охорони.

"Це була жорстока боротьба. Коли я розпочинала, ніхто не хотів мене слухати. Нарешті ми виправляємо помилки", - сказала 71-річна Корлес агентству AFP у травні.

"Я просто благала: "Витягніть немовлят із цієї каналізації та поховайте їх гідно, за християнськими законами, в яких їм було відмовлено", - сказала вона.

Доповнення

Раніше останки дітей знайшли на території школи-інтернату для корінних народів у Канаді. Експерти ООН закликали провести "повноцінне розслідування".