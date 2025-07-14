В Ирландии начались раскопки на месте массового захоронения детей

Раскопки начались в понедельник на месте массового захоронения в бывшем доме матери и ребенка на западе Ирландии, где, предположительно, находятся останки сотен младенцев и детей младшего возраста, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Запланированное двухлетнее расследование ирландскими и иностранными экспертами в Туаме происходит более чем через десять лет после того, как историк-любитель впервые обнаружил там доказательства массового захоронения.

В ходе последующих контрольных раскопок 2016-2017 годов было обнаружено значительное количество детских останков в заброшенном подземном септике на этом месте, которое сейчас находится на территории жилого комплекса.

Католические монахини управляли там так называемым учреждением "матери и ребенка" между 1925 и 1961 годами, где проживали женщины, забеременевшие вне брака и отвергнутые своими семьями.

После рождения некоторые дети жили в домах матери и ребенка, но многие были отданы на усыновление в рамках системы, которая часто предусматривала совместную работу церкви и государства.

Эти репрессивные и женоненавистнические учреждения, действовавшие по всей стране, некоторые из которых закрылись лишь в 1998 году, являются темной главой в истории некогда преимущественно католической и социально консервативной Ирландии, отмечает издание.

Шестилетнее расследование, начатое после первых находок в Туаме, показало, что за 76 лет через 18 таких приютов прошли 56 000 незамужних женщин и 57 000 детей.

Также было сделано заключение о том, что в различных государственных и католических приютах по всей стране умерло 9000 детей.

Выявленные записи свидетельствуют о том, что за десятилетия его существования в приюте Туама умерло до 796 младенцев и детей младшего возраста.

Территория приюта осталась практически нетронутой после того, как в 1972 году приют был снесен, и на его месте возвели жилой дом.

Раскопки будут включать эксгумацию, анализ, идентификацию, если это возможно, и повторное захоронение найденных останков, сообщил его директор Дэниел Максвини на недавней пресс-конференции в Туаме.

Исследование местного историка Кэтрин Корлес показало, что тела, вероятно, были помещены в заброшенный септик, обнаруженный в 1975 году, что стало поводом для государственного расследования, которое раскрыло всю суть скандала, связанного с домами. В составленных ею государственных свидетельствах о смерти указано, что причиной смерти были различные заболевания - от туберкулеза и судорог до кори и коклюша.

По словам Максвини, образцы ДНК уже были собраны примерно у 30 родственников, и в ближайшие месяцы этот процесс будет расширен для сбора как можно большего количества генетических доказательств.

По периметру зоны раскопок установлено ограждение высотой 2,4 метра. Зона также находится под круглосуточным наблюдением охраны.

"Это была жестокая борьба. Когда я начинала, никто не хотел меня слушать. Наконец мы исправляем ошибки", - сказала 71-летняя Корлес агентству AFP в мае.

"Я просто умоляла: "Вытащите младенцев из этой канализации и похороните их достойно, по христианским законам, в которых им было отказано", - сказала она.

Дополнение

Ранее останки детей нашли на территории школы-интерната для коренных народов в Канаде. Эксперты ООН призвали провести "полноценное расследование".