В Ирландии начались раскопки на месте массового захоронения детей

$41.780.04
48.840.13
ukenru
Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы
08:14 • 4790 просмотра
Дополнительные сессии НМТ: кто может принять участие и как подать документы
Эксклюзив
07:47 • 13892 просмотра
«Эту воду в принципе нельзя употреблять»: подробности массового отравления на Закарпатье
06:59 • 15731 просмотра
Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, летевший в Украину - источники
06:07 • 19934 просмотра
Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции
Эксклюзив
06:03 • 23054 просмотра
Почему ежи стали активны днем: признак ли это экологических проблем в Украине
04:09 • 33424 просмотра
Трамп сегодня объявит о предоставлении Украине наступательного оружия - Axios
13 июля, 18:39 • 34977 просмотра
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
Эксклюзив
13 июля, 06:45 • 53088 просмотра
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
12 июля, 18:07 • 79027 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 17:25 • 99726 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
1.5м/с
34%
750мм
Популярные новости
Враг уничтожает хлебные поля на Харьковщине: 60 гектаров пшеницы сгорело - ГСЧС13 июля, 23:19 • 27462 просмотра
Ночная атака на Харьковскую область: «шахеды» повредили промышленное предприятие в Чугуеве14 июля, 00:17 • 29675 просмотра
Мерц: 30% тарифы Трампа ударят по немецкому экспорту «в самое сердце»14 июля, 00:46 • 30140 просмотра
Путин жалуется на безразличие Запада к интересам России14 июля, 02:10 • 25345 просмотра
Атака россиян на Сумщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома06:11 • 22952 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 248865 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 243803 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 227129 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 245586 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 274021 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Синегубов
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черновцы
Львов
Реклама
УНН Lite
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 31066 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 29004 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 114499 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 79007 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 82543 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

В Ирландии начались раскопки на месте массового захоронения детей

Киев • УНН

 • 962 просмотра

В Ирландии начались раскопки на месте бывшего дома матери и ребенка, где, вероятно, находятся останки сотен младенцев. Это расследование продлится два года, выявив доказательства массового захоронения в заброшенном подземном септике.

В Ирландии начались раскопки на месте массового захоронения детей
rte.ie

Раскопки начались в понедельник на месте массового захоронения в бывшем доме матери и ребенка на западе Ирландии, где, предположительно, находятся останки сотен младенцев и детей младшего возраста, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Запланированное двухлетнее расследование ирландскими и иностранными экспертами в Туаме происходит более чем через десять лет после того, как историк-любитель впервые обнаружил там доказательства массового захоронения.

В ходе последующих контрольных раскопок 2016-2017 годов было обнаружено значительное количество детских останков в заброшенном подземном септике на этом месте, которое сейчас находится на территории жилого комплекса.

Католические монахини управляли там так называемым учреждением "матери и ребенка" между 1925 и 1961 годами, где проживали женщины, забеременевшие вне брака и отвергнутые своими семьями.

После рождения некоторые дети жили в домах матери и ребенка, но многие были отданы на усыновление в рамках системы, которая часто предусматривала совместную работу церкви и государства.

Эти репрессивные и женоненавистнические учреждения, действовавшие по всей стране, некоторые из которых закрылись лишь в 1998 году, являются темной главой в истории некогда преимущественно католической и социально консервативной Ирландии, отмечает издание.

Шестилетнее расследование, начатое после первых находок в Туаме, показало, что за 76 лет через 18 таких приютов прошли 56 000 незамужних женщин и 57 000 детей.

Также было сделано заключение о том, что в различных государственных и католических приютах по всей стране умерло 9000 детей.

Выявленные записи свидетельствуют о том, что за десятилетия его существования в приюте Туама умерло до 796 младенцев и детей младшего возраста.

Территория приюта осталась практически нетронутой после того, как в 1972 году приют был снесен, и на его месте возвели жилой дом.

Раскопки будут включать эксгумацию, анализ, идентификацию, если это возможно, и повторное захоронение найденных останков, сообщил его директор Дэниел Максвини на недавней пресс-конференции в Туаме.

Исследование местного историка Кэтрин Корлес показало, что тела, вероятно, были помещены в заброшенный септик, обнаруженный в 1975 году, что стало поводом для государственного расследования, которое раскрыло всю суть скандала, связанного с домами. В составленных ею государственных свидетельствах о смерти указано, что причиной смерти были различные заболевания - от туберкулеза и судорог до кори и коклюша.

По словам Максвини, образцы ДНК уже были собраны примерно у 30 родственников, и в ближайшие месяцы этот процесс будет расширен для сбора как можно большего количества генетических доказательств.

По периметру зоны раскопок установлено ограждение высотой 2,4 метра. Зона также находится под круглосуточным наблюдением охраны.

"Это была жестокая борьба. Когда я начинала, никто не хотел меня слушать. Наконец мы исправляем ошибки", - сказала 71-летняя Корлес агентству AFP в мае.

"Я просто умоляла: "Вытащите младенцев из этой канализации и похороните их достойно, по христианским законам, в которых им было отказано", - сказала она.

Дополнение

Ранее останки детей нашли на территории школы-интерната для коренных народов в Канаде. Эксперты ООН призвали провести "полноценное расследование".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Республика Ирландия
Организация Объединенных Наций
Канада
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9