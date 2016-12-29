В Іркутській області уточнили кількість загиблих внаслідок отруєння “Глодом”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. За уточненими даними, 76 осіб загинуло в Іркутській області внаслідок отруєння засобом для ванн “Глід”. Про це заявив голова МОЗ регіону Олег Ярошенко, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Сімдесят шість людей отруїлися в Іркутській області метанолом, усього постраждалих — 123”, — сказав голова регіонального МОЗ на засіданні комісії з НС.
Нагадаємо, в Іркутську 17 грудня сталося масове отруєння настоянкою глоду, в складі якої виявили метиловий спирт. Слідчі порушили кримінальну справу.
Як повідомляв УНН, 26 грудня, у Росії вступила у силу заборона на продаж спиртовмісної нехарчової продукції з вмістом алкоголю понад 25 градусів строком до 30 днів.