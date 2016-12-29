В Иркутской области уточнили число погибших в результате отравления "Боярышником"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. По уточненным данным, 76 человек погибли в Иркутской области в результате отравления средством для ванн "Боярышник". Об этом заявил глава Минздрава региона Олег Ярошенко, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Семьдесят шесть человек отравились в Иркутской области метанолом, всего пострадавших - 123", - сказал глава регионального Минздрава на заседании комиссии по ЧС.
Напомним, в Иркутске 17 декабря произошло массовое отравление настойкой боярышника, в составе которой обнаружили метиловый спирт. Следователи возбудили уголовное дело.
Как сообщал УНН, 26 декабря, в России вступил в силу запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25 градусов сроком до 30 дней.