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В Иркутской области уточнили число погибших в результате отравления "Боярышником"

В Иркутской области уточнили число погибших в результате отравления "Боярышником"

Киев • УНН

 • 7865 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. По уточненным данным, 76 человек погибли в Иркутской области в результате отравления средством для ванн "Боярышник". Об этом заявил глава Минздрава региона Олег Ярошенко, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Семьдесят шесть человек отравились в Иркутской области метанолом, всего пострадавших - 123", - сказал глава регионального Минздрава на заседании комиссии по ЧС.

Напомним, в Иркутске 17 декабря произошло массовое отравление настойкой боярышника, в составе которой обнаружили метиловый спирт. Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщал УНН, 26 декабря, в России вступил в силу запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25 градусов сроком до 30 дней.

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