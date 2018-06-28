В Ірані загорівся нафтопереробний завод
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Нафтопереробний завод загорівся в портовому місті Абадан на південному заході Ірану, передає Reuters повідомлення приватного іранського новинного агентства Tasnim, інформує УНН.
Відзначається, що в даний момент пожежники не можуть впоратися із загорянням. В результаті пожежі, за наявною інформацією, постраждали шестеро людей.
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Нагадаємо, в середині січня поточного року іранський танкер “Sanchi” на якому на протязі тижня після аварії палала пожежа, затонув у Східно-Китайському морі, залишивши навколо себе велику палаючу нафтову пляму.