В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Нефтеперерабатывающий завод загорелся в портовом городе Абадан на юго-западе Ирана, передает Reuters сообщение частного иранского новостного агентства Tasnim, информирует УНН.
Отмечается, что в данный момент пожарные не могут справиться с возгоранием. В результате пожара, по имеющейся информации, пострадали шесть человек.
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Напомним, в середине января текущего года иранский танкер “Sanchi”, на котором в течение недели после аварии пылал пожар, затонул в Восточно-Китайском море, оставив вокруг себя горящую нефтяное пятно.