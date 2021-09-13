В Ірані стався землетрус магнітудою 5,1

Деталі

Епіцентр розташовувався в 43 км на північний схід від міста Кучан, в якому проживають близько 111 тис. чоловік. Осередок залягав на глибині 2 км.

Доповнення

Повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило.

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Сейсмологи вдруге за тиждень зафіксували землетрус в районі Курильських островів.