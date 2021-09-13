В Ірані стався землетрус магнітудою 5,1
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 5,1 зареєстровано в понеділок на північному сході Ірану. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
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Епіцентр розташовувався в 43 км на північний схід від міста Кучан, в якому проживають близько 111 тис. чоловік. Осередок залягав на глибині 2 км.
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Повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило.
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