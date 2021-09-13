В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в понедельник на северо-востоке Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
Детали
Эпицентр располагался в 43 км к северо-востоку от города Кучан, в котором проживают около 111 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.
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Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним
Сейсмологи второй раз за неделю зафиксировали землетрясение в районе Курильских островов.