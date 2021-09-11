Вдруге за тиждень: сейсмологи зафіксували землетрус в районі Курильських островів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 4,9 зареєстрували 10 вересня в районі Курильських островів. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
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Згідно з його даними, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 310 км на північний схід від міста Курильська з населенням 1700 осіб. Осередок залягав на глибині 20 км.
Інформація про загрозу цунамі не надходило.
Нагадаємо
Сейсмологи в 5 вересня зареєстрували в акваторії Тихого океану поряд з Курилами землетрус магнітудою 3,6.