Вдруге за тиждень: сейсмологи зафіксували землетрус в районі Курильських островів

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Згідно з його даними, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 310 км на північний схід від міста Курильська з населенням 1700 осіб. Осередок залягав на глибині 20 км.

Інформація про загрозу цунамі не надходило.

Нагадаємо

Сейсмологи в 5 вересня зареєстрували в акваторії Тихого океану поряд з Курилами землетрус магнітудою 3,6.