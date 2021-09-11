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17 березня, 19:38 • 89305 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113636 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 150137 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 150601 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160715 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178097 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159281 перегляди

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Вдруге за тиждень: сейсмологи зафіксували землетрус в районі Курильських островів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 4,9 зареєстрували 10 вересня в районі Курильських островів. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.

Деталі

Згідно з його даними, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 310 км на північний схід від міста Курильська з населенням 1700 осіб. Осередок залягав на глибині 20 км.

Інформація про загрозу цунамі не надходило.

Нагадаємо

Сейсмологи в 5 вересня зареєстрували в акваторії Тихого океану поряд з Курилами землетрус магнітудою 3,6.

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