Землетрус магнітудою 3,6 стався поруч з Курильськими островами

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“Епіцентр розташовувався поруч з Малою Курильською грядою. Глибина епіцентру склала 49 кілометрів”, — розповіли у філії.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи місцеві жителі не відчули. Загрозу цунамі не оголошували.