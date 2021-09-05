Землетрус магнітудою 3,6 стався поруч з Курильськими островами

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17 березня, 19:38 • 96866 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 120725 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 176166 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 153611 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 153203 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161838 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178927 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сейсмологи в неділю вранці зареєстрували в акваторії Тихого океану поряд з Курилами землетрус магнітудою 3,6. Про це повідомив російському держінформагентству "ТАРС" в Сахалінському філії Єдиної геофізичної служби РАН, передає УНН.

Цитата

“Епіцентр розташовувався поруч з Малою Курильською грядою. Глибина епіцентру склала 49 кілометрів”, — розповіли у філії.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи місцеві жителі не відчули. Загрозу цунамі не оголошували.

Нагадаємо

Землетрус силою 7,2 бала стався 14 серпня неподалік Гаїті. Станом на 22 серпня агентство цивільного захисту Гаїті повідомило про 2 207 жертв землетрусу осіб, ще 344 людини все ще вважаються зниклими безвісти.

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