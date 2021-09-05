Землетрус магнітудою 3,6 стався поруч з Курильськими островами

Нагадаємо
Землетрус силою 7,2 бала стався 14 серпня неподалік Гаїті. Станом на 22 серпня агентство цивільного захисту Гаїті повідомило про 2 207 жертв землетрусу осіб, ще 344 людини все ще вважаються зниклими безвісти.
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сейсмологи в неділю вранці зареєстрували в акваторії Тихого океану поряд з Курилами землетрус магнітудою 3,6. Про це повідомив російському держінформагентству "ТАРС" в Сахалінському філії Єдиної геофізичної служби РАН, передає УНН.
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“Епіцентр розташовувався поруч з Малою Курильською грядою. Глибина епіцентру склала 49 кілометрів”, — розповіли у філії.
За даними сейсмологів, підземні поштовхи місцеві жителі не відчули. Загрозу цунамі не оголошували.
Нагадаємо
Землетрус силою 7,2 бала стався 14 серпня неподалік Гаїті. Станом на 22 серпня агентство цивільного захисту Гаїті повідомило про 2 207 жертв землетрусу осіб, ще 344 людини все ще вважаються зниклими безвісти.