Землетрясение магнитудой 3,6 произошло рядом с Курильскими островами

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“Эпицентр располагался рядом с Малой Курильской грядой. Глубина эпицентра составила 49 километров”, — рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, подземные толчки местные жители не почувствовали. Угроза цунами не объявляли.

Напомним

Землетрясение силой 7,2 балла произошло 14 августа недалеко от Гаити. На 22 августа агентство гражданской защиты Гаити сообщило о 2207 жертв землетрясения человек, еще 344 человека все еще считаются пропавшими без вести.