Второй раз за неделю: сейсмологи зафиксировали землетрясение в районе Курильских островов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали 10 сентября в районе Курильских островов. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
Детали
Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 310 км к северо-востоку от города Курильска с населением 1700 человек. Очаг залегал на глубине 20 км.
Информация об угрозе цунами не поступало.
Напомним
Сейсмологи в 5 сентября зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами землетрясение магнитудой 3,6.