В Ірані стався потужний землетрус: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У результаті землетрусу на південному заході Ірану постраждали не менше 30 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на PressTV.
"Щонайменше 30 людей постраждали в результаті потужного землетрусу на південному заході Ірану", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у четвер вдень на території Сочі стався землетрус магнітудою 3,8 бала.
Нагадаємо, 25 квітня о 20:47 за місцевим часом біля російської Анапи стався землетрус магнітудою 4, 2.
Епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині 80 кілометрів в околицях станції Гостагаєвська (114 кілометрів від Краснодара).
У Новоросійську в той же час відбулося землетрус магнітудою 4, 1.
За інформацією ФГБУН, епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 80 кілометрів в районі станції Натухаєвська.