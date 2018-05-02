В Иране произошло мощное землетрясение: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В результате землетрясения на юго-западе Ирана пострадали не менее 30 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на PressTV.
"По меньшей мере 30 человек пострадали в результате мощного землетрясения на юго-западе Ирана", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в четверг днем на территории Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла.
Напомним, 25 апреля в 20:47 по местному времени у российской Анапы произошло землетрясение магнитудой 4, 2.
Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 80 километров в окрестностях станции Гостагаевская (114 км от Краснодара).
В Новороссийске в то же время произошло землетрясение магнитудою 4, 1.
По информации ФГБУН, эпицентр подземных толчков находился на глубине 80 километров в районе станции Натухаевская.