В Иране произошло мощное землетрясение: есть жертвы

"По меньшей мере 30 человек пострадали в результате мощного землетрясения на юго-западе Ирана", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, в четверг днем на территории Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла.



Напомним, 25 апреля в 20:47 по местному времени у российской Анапы произошло землетрясение магнитудой 4, 2.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 80 километров в окрестностях станции Гостагаевская (114 км от Краснодара).

В Новороссийске в то же время произошло землетрясение магнитудою 4, 1.

По информации ФГБУН, эпицентр подземных толчков находился на глубине 80 километров в районе станции Натухаевская.